राज्यों में सिमट रहा भगवा, तीन साल में बीजेपी को 30 फीसदी नुकसान

नई दिल्ली। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारती जनता पार्टी ( BJP ) के लिए एक बार फिर चुनौती बनकर उभरा है झारखंड विभागसभा चुनाव का नतीजा ( Jharkhand Election Result ) । बीजेपी को चुनाव बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो बड़ी चर्चा शुरू हो गई है वो ये कि देश के राज्यों में भगवा लगातार सिमट रहा है।

इसके पीछे राज्य सरकारों के काम जिम्मेदार हैं या फिर केंद्र में बैठी बीजेपी नीत सरकार ये यक्ष प्रश्न सबके सामने खड़ा है।

पिछले दो साल में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें ये सातवां राज्य हैं जहां बीजेपी प्लस यानी एनडीए ने सत्ता गवां दी है।

ये थी 2017 की सूरत

दिसंबर 2017 में देश के लगभग 72 फीसद आबादी और 75 फीसद भूभाग वाले 19 राज्यों में एनडीए या बपीजेपी की सरकार थी। झारखंड में हारने के बाद एनडीए की सरकार देश के 42 फीसदी आबादी पर ही बचेगी। मौजूदा समय में 16 राज्यों में एनडीए के हाथ में सत्ता की चाबी है।

मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ सबसे बड़ा अलर्ट, इस वर्ष टूटने जा रहे हैं सर्दी से सारे रिकॉर्ड

Saryu Rai, independent candidate from Jamshedpur East, leading against Jharkhand CM Raghubar Das says, "Lead of about 1500-2000 will continue in the coming rounds of counting. I could win by a margin of 30,000 votes". #JharkhandElection2019 pic.twitter.com/0nm5Lcjd52