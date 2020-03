जानें संसद में ​कपिल सिब्बल ने क्यों कहा- दिल्ली में भड़की हिंसा के पीछे वायरस

नई दिल्ली। संसद सत्र में आज यानी गुरुवार को दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) और कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सरकार की ओर से कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S. Jaishankar ) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ( Union Health Minister Harsh Vardhan ) ने विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब दिए।

जिसके बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ( Congress leader Kapil Sibal ) ने दिल्ली हिंसा पर मोदी सरकार ( Modi government ) और दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) को घेरा।

कपिल सिब्बल ने कहा कि ये राजधानी में हिंसा के पीछे मुख्य कारण वायरस है। यह वायरस सांप्रदायिक था, जो नेताओं के बयानों से फैला था।

Kapil Sibal, Congress in Rajya Sabha: The violence happened because of the virus, the communal virus that was spread by the people who were giving speeches. I ask the Home Minister why FIRs were not registered against those who delivered those speeches. #DelhiViolence pic.twitter.com/dCFYHGyLQZ