बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होना है, लेकिन इससे ठीक पहले बेंगलुरु के एक घर से हजारों फर्जी मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) बरामद हुए हैं। इस घटना से सियासत में हड़कंप मच गया है। घटना बेंगलुरु में राज राजेश्वरी विधानसभा क्षेत्र के जलाहाल्ली इलाके की है। यह जानकारी मंगलवार रात चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है।

फ्लैट से क्या-क्या मिला?

- हजारों फर्जी मतदाता पहचान पत्र के बंडल

- पांच लैपटॉप

- प्रिंटर

- दो स्टील ट्रंक

#Bengaluru : Huge number of voter ID cards found at an apartment in Jalahalli area. In a series of tweets BJP's Sadanand Gowda has alleged that Congress candidate from Rajarajeshwari Nagara, Munirathna Naidu, is behind this. pic.twitter.com/V5DR45xAbf

किसका है यह घर?

जिस घर से फर्जी पत्र बरामद हुए हैं वह मंजुला मंजामुरी के नाम पर है। अभी इसमें राकेश नाम का एक शख्स किराए पर रहता है जो एक प्रत्याशी का करीबी बताया जा रहा है।

राज राजेश्वरी के मतदाताओं का गणित

चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि राज राजेश्वरी में 4 लाख 35 हजार 439 वोटर हैं, यह वहां की आबादी का 75.43 फीसदी है। पिछली बार रिवीजन के दौरान 28 हजार 825 नाम जोड़े गए थे। इसके बाद अपडेशन के दौरान 19,012 नाम और जोड़े गए थे और 8,817 लोगों के नाम हटाए गए हैं। कुमार ने फर्जी मतदाता परिचय पत्र बरामद करने की पुष्टि करते हुए कहा कि वे खुद इस घर में गए थे। उनके मुताबिक इन्हें छोटे-छोटे बंडलों में बांधकर रखा गया था। हर बंडल पर फोन नंबर और नाम लिखा गया था।

राज राजेश्वरी में चुनाव रद्द किए जाएंः बीजेपी

बीजेपी ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत करते हुए निर्वाचन आयोग से राज राजेश्वरी नगर में चुनाव रद्द करने की मांग की है। बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने राज राजेश्वरी के कांग्रेस प्रत्याशी मुनिरत्न नायडू पर फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और मतदाता सूची में गलत नाम लिखवा रहे हैं।

कांग्रेस ने भी लगाई सवालों की झड़ी

मामला सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी आरोप लगाकर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस घर से मतदाता परिचय पत्र बरामद हुए, उसकी मालकिन मंजुला नंजामुरी बीजेपी की नेता है और राकेश उन्हीं का बेटा है। उन्होंने कहा कि राकेश ने 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उन्होंने पूछा कि ये सभी परिचय पत्र बीजेपी नेता के घर कैसे पहुंचे?

Who is Manjula Nanjamuri? (owner of the flat No. 115) She is a BJP leader & ex-corporator. Who did she rent this house to? To Rakesh, who is Manjula's son. He contested the corporation election on a BJP ticket in 2015 & lost to the Congress: Randeep Surjewala, Congress pic.twitter.com/a5uIbosOxH