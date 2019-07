नई दिल्‍ली। कर्नाटक संकट ( Karnataka Crisis Update ) पर दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी समस्‍या का समाधान अभी तक नहीं निकला है। दूसरे दिन कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और भाजपा के विधायकों के विधानसभा पहुंचने पर कार्यवाही शुरू हुई।

कार्यवाही के दौरान कबीना मंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के राज्‍यपाल वजूभाई वाला पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया।

डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला विधानसभा मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

राज्यपाल जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे साफ है कि उनके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है।

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar: Those who hurl slurs at my character, look back at what your life has been. Anyone who knows me knows I don't have lakhs of money stashed up like others. I have enough strength to take a non partisan decision despite such slurs. pic.twitter.com/WjiPTBX4Gy