नई दिल्‍ली। वरिष्‍ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्‍बल शुक्रवार को कर्नाटक में जारी सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करेंगे। कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के सीएम कुमारस्‍वामी और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सिद्धारमैया की ओर से कपिल सिब्‍बल हलफनामा शीर्ष अदालत के सामने पेश करेंगे।

इसका मकसद पार्टी व्हिप, विधायकों की योग्‍यता और सदस्‍यता के मुद्दे पर स्‍पष्‍ट निर्देश हासिल करना है।

सिद्धारमैया ने फंसाया पेच

दूसरी तरफ कर्नाटक संकट ( karnataka crisis ) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 दिन पहले आने के बावजूद प्रदेश की सत्‍ता पर काबिज होने को लेकर सियासी जंग जारी है। यह मामला अब पहले से ज्‍यादा दिलचस्‍प हो गया है।

यह मामला पूर्व मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सिद्धारमैया के अड़ियल रुख की वजह से औरज्‍यादा पेचीदा हो गया है।

सिद्धारमैया द्वारा विधानसभा स्‍पीकर केआर रमेश से पहले पार्टी व्हिप, विधायकों की योग्‍यता और सदस्‍यता पर निर्णय लेने की मांगकर सियासी जंग को नया मोड़ दे दिया। सिद्धारमैया के इस दांव से गुरुवार को विश्‍वास मत पर मतदान नहीं हो सका।

1.30 बजे तक विश्‍वासमत पर हो मतदान

दूसरी तरफ राज्यपाल वजूभाई वाला ने एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आज यानी शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे तक का समय दिया है। अब नजरें विधानसभा अध्‍यक्ष पर हैं कि वह आज भी शक्ति परीक्षण कराते हैं या नहीं।

Bengaluru: #Karnataka BJP legislators on an over night 'dharna' at the Vidhana Soudha over their demand of floor test. Karnataka Governor Vajubhai Vala has written to CM HD Kumaraswamy, asking him to prove majority of the government on the floor of the House by 1:30 pm tomorrow. pic.twitter.com/NLcoAJvOu9