कर्नाटक में सियासी संकट बरकार: बागी विधायक स्पीकर से मिलकर मुंबई वापस लौटे

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा ( Karnataka assembly ) से सत्तारूढ़ कांग्रेस व जद-एस ( Congress-JDS ) के विधायकों के इस्तीफों से सरकार के भविष्य पर बड़ा संकट ( karnataka crisis ) पैदा हो गया है। कर्नाटक के बागी विधायक कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर से मिलकर मुंबई कन्वेंशन सेंटर होटल में देर रात लौट आए।

Mumbai: Karnataka rebel MLAs returned to Renaissance - Mumbai Convention Centre Hotel late last night. They had met Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar in Bengaluru y'day after they were directed by Supreme Court to meet the Speaker at 6 pm & resubmit their resignations. pic.twitter.com/Skdf2ehiIJ

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार से मुलाकात

कर्नाटक ( Karnataka Crisis ) के बागी विधायकों ने गुरुवार को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ( KR Ramesh Kumar ) से मुलाकात की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों को निर्देश दिया था कि वो शाम 6 बजे के बाद स्पीकर से मिलकर फिर से अपना इस्तीफा सौंपें।

Union Minister Pralhad Joshi on Karnataka political situation: Speaker should take the decision early, they (Rebel MLAs) have all met personally and submitted their resignations. This constitutional crisis should end as soon as possible. (11.7.19) pic.twitter.com/vX8ub07MYs