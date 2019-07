बेंगलूरु। कर्नाटक ( karnataka crisis ) में सियासी संकट जारी है। सोमवार को भी कुमारस्‍वामी सरकार के विश्‍वासमत पर वोटिंग नहीं हुई। आज शाम 6 बजे तक विश्‍वासमत पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। स्‍पीकर केआर रमेश ने साफ कर दिया है कि शक्ति परीक्षण को और ज्‍यादा टालना संभव नहीं है।

Karnataka trust vote put off again, speaker sets Tuesday 6 pm deadline for trust vote



Read @ANI story | https://t.co/Ml8QSwcTTv pic.twitter.com/IKAwu5GsHK