कर्नाटक: येदियुरप्पा बोले- घर नहीं जाएंगे, रातभर विधानसभा में सोएंगे BJP के MLA

नई दिल्ली। कर्नाटक का सियासी संकट ( Karnataka political crisis ) खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को घंटों चली बहस के बाद स्पीकर ने कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार की सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। इसपर बीजेपी नेता BS Yeddyurappa ने रातभर सदन में ही धरना देने की धमकी दी है।

विश्वासमत से पहले नहीं जाएंगे घर: येदियुरप्पा

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि बीजेपी के सभी विधायक आज रात विधानसभा में ही सोएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक विश्वासमत पर फैसला नहीं हो जाता हम दिन और रात सदन में ही रहेंगे। बीजेपी के सभी विधायक यहीं रहेंगे।

Bengaluru: BJP MLAs to sit on an over night 'dharna' in the state assembly demanding that the Speaker replies to the Governor's letter and holds a floor test . Assembly adjourned for the day. #Karnataka pic.twitter.com/shZJisDiVM

रात भर देंगे सदन में धरना: येदियुरप्पा

स्पीकर द्वारा राज्यपाल की सलाह को अनसुना कर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए शुक्रवार का दिन तय किए जाने पर येदियुरप्पा खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर रात के 12 भी बज जाएं तो विश्वासमत परीक्षण आज ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रात भर विधानसभा में 'धरना' देंगे।

Bengaluru: BJP MLAs inside the state Assembly after the House was adjourned for the day. They are on an over night 'dharna' demanding that the Speaker replies to the Governor's letter and holds a floor test. #Karnataka pic.twitter.com/GWwYRFzOfT