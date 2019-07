कहां है सियासी संकट? बैटिंग के लिए आए येदियुरप्पा, फिल्डर बने BJP विधायक

नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। कांग्रेस अपने बागी विधायकों को मनाने की हर संभाव कोशिश कर रही है। Karnataka political crisis लाने बागी विधायकों के इस्तीफे पर Supreme Court बुधवार को फैसला सुनाएगी। इन्हीं सब के बीच राज्य के पूर्व सीएम और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BS Yeddyurappa क्रिकेट खेलते नजर आए हैं।

Karnataka: BJP Karnataka President, BS Yeddyurappa played cricket with BJP MLAs at Ramada hotel in Bengaluru, earlier today. pic.twitter.com/BY6eYaU4o7