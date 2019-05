नई दिल्‍ली। कर्नाटक में एक तरफ सियासी माहौल तेजी से बदल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस-जेडीएस सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इन अटकलों के बीच कर्नाटक के डिप्‍टी सीएम जी परमेश्‍वर ने ब्रेकफॉस्‍ट कॉल (नाश्‍ते पर बैठक) पर सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और विधायकों को बेंगलूरु स्थित अपने आवास पर बुलाया। बताया जा रहा है कि ब्रेकफास्‍ट कॉल के जरिए डिप्‍टी सीएम कैबिनेट में शामिल मंत्रियों और नेताओं की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। इस कॉल का एक मकसद सभी के बीच आपसी तालमेल और भरोसे को बनाए रखना भी है।

Karnataka: Deputy CM G Parameshwara is hosting a breakfast meeting at his residence in Bengaluru. KC Venugopal, MB Patil and other party leaders and cabinet ministers are present at the meeting. pic.twitter.com/3QYxTtFmef