नई दिल्ली: कर्नाटक चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए एक नया दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने जेडीएस के नेता कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जताई है। सोनिया गांधी ने इस सिलसिले में गुलाम नबी आजाद से बात की है। सोनिया ने कहा कि कुमारस्वामी को सीएम बनाने पर कांग्रेस राजी है। सोनिया ने गुलाम नबी आजाद से तत्काल देवगौड़ा से बात करने को कहा है। इधर जेडीएस ने कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कुमारस्वामी देर शाम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं जेडीएस ने 18 मई को शपथ ग्रहण समारोह का भी ऐलान कर दिया है।

देवगौड़ा ने भी दिया था संकेत

गौरतलब है कि चुनाव परिणाम से पहले जेडीएस के मुखिया एचडी देवगौड़ा ने कहा, 'फिलहाल अभी वह किसी भी चीज को स्वीकार करने या फिर खारिज करने की स्थिति में नहीं हैं। 15 मई को वोटों की गिनती है और उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा आता है।' बता दें कि एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सामने आ चुके है। एग्जिट पोल में जनता दल (सेकुलर) को किंग मेकर बताया जा रहा है। जनता दल ने गठबंधन के संकेत भी दे दिए हैं।देवगौड़ा के इस बयान से ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि वह गठबंधन सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि इससे पहले चुनाव के दौरान देवगौड़ा कई बार कह चुके थे कि जेडीएस का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा।

CM Siddaramaiah to meet the Governor of Karnataka at 4 pm today. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/euKZ0nMLO0