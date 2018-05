नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 222 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी उम्मीदवार भी अपना वोट डालने पहुंचे हैं। वहीं, पुलिस आयुक्त टी. सुनील कुमार ने पत्रकारों से यहां कहा कि शनिवार को होने वाले चुनाव से पहले 10,500 पुलिसकर्मियों और 45,00 होमगार्ड को तैनात किया गया है। राजधानी बेंगलुरू के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 27 क्षेत्रों में चुनाव होंगे। जयनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बी.एन. विजय कुमार के 4 मई को निधन होने के बाद रद्द कर दिया गया है।

कनार्टक: आरआर नगर विधानसभा सीट पर चुनाव टला, अब 28 को होगा मतदान

BJP Chief Ministerial candidate BS Yeddyurappa casts his vote in Shikarpur, Shimoga. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/NCrU6NFrMM

पुलिसकर्मी यहां 7,477 मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे, जहां मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। कुमार ने कहा कि हमने 1,469 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील केंद्रो के रूप की है। 150 से ज्यादा शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारी शहर में सुरक्षा स्थितियों को जायजा लेंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जिसके अंतर्गत एक जगह पर पांच लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है, किसी भी अवांछित घटना से बचने के लिए पूरे शहर में रविवार को शाम छह बजे तक इसे लागू कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक नीलामनी एन.राजू ने कहा कि 'मुक्त और निष्पक्ष' चुनाव कराने के लिए पूरे प्रदेश में 1,40,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

Voters arrive to cast their vote at booth no. 123A in Puttur. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/2oDkAHvtZN