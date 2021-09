सैयद अली शाह गिलानी: जिए और मरे भारत में, मगर खुद को कभी नहीं माना भारतीय, जिंदगीभर की पाकिस्तान की तरफदारी

नई दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार को इंतेकाल हो गया। उनके नहीं रहने से घाटी में अलगाववादी अभियानों और इससे जुड़े लोगों को तगड़ा झटका लगा है। गिलानी ने करीब तीन दशक तक कश्मीर में हिंसा कराई और अशांति के लिए जिम्मेदार रहे।

गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को कश्मीर के सोपोर जिले में हुआ था, लेकिन वह खुद को भारतीय नहीं मानते थे। वह हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। एक बार सैयद अली शाह गिलानी अपने यात्रा दस्तावेज की औपचारिकताएं पूरी कराने पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे। वहां अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वह भारतीय नहीं है, मगर खुद को भारतीय घोषित करना उनकी मजबूरी है। तब हुर्रियत नेता गिलानी अपनी बीमार बेटी को देखने सऊदी अरब जा रहे थे।

गिलानी जमात-ए-इस्लामी कश्मीर के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते थे। वह जम्मू-कश्मीर विधानसभा के तीन बार (1972, 1977 और 1987) सदस्य रह चुके थे। जब उनकी मौत हुई, तब उनके साथ उनकी पत्नी जवाहिरा बेगम, उनके दोनों बेटे नईम गिलानी और नसीम गिलानी थे। गिलानी का सबसे बड़ा दामाद अल्ताफ शाह इन दिनों टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

गिलानी ने बीते जून में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान ने उनके प्रति बेरुखी अपना रखी थी और वहां बैठे आका चाहते थे कि कश्मीर में हिंसा करा पाने में नाकाम रहे गिलानी अब यह पद छोड़ दें। गिलानी ने भारी मन से हुक्मरानों के आदेश पर इस्तीफा दे दिया था।

गिलानी ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ऑफ कश्मीर और हुर्रियत कांफ्रेंस के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही अल्लामा इकबाल पर एक और अलगाववाद तथा इस्लाम पर चार किताबें लिखी हैं। गिलानी करीब तीन दशक तक कश्मीर में अशांति फैलाने और हिंसा कराने के लिए जिम्मेदार रहे। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए हटने के बावजूद कश्मीर में शांति रही। गिलानी तमाम कोशिशों के बाद भी हिंसा नहीं करा सके। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे उनके आका नाराज हो गए। तभी से पाकिस्तान ने उनसे किनारा कर लिया और बाद में गिलानी को मजबूरी में ही सही मगर 27 साल बाद हुर्रियत छोडऩी पड़ी।

दरअसल, तब गिलानी कश्मीर में हिंसा नहीं करा पा रहे थे और पाकिस्तान को लगने लगा था कि अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। इस वजह से पाकिस्तान ने धीरे-धीरे गिलानी को किनारे करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत प्रमुख का चुनाव कराया गया और गिलानी को यह बात बहुत बुरी लगी।

We in Pakistan salute his courageous struggle & remember his words: "Hum Pakistani hain aur Pakistan Humara hai". The Pakistan flag will fly at half mast and we will observe a day of official mourning.