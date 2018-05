नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को तय मुहूर्त में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि राजतिलक होने के बाद भी येदियुरप्पा की जद्दोजहद कम नहीं हुई है। अभी उनके सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने की बड़ी चुनौती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई है, जहां बीजेपी को अपने विधायकों की सूची सौंपनी है। बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं लग रही, क्योंकि कर्नाटक में सरकार बनाना पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे।

चुनावी रण से राजभवन और सुप्रीम कोर्ट तक कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीजेपी ने कर्नाटक को भी कांग्रेस मुक्त कर ही दिया।

Live Updates

- 15 दिनों में येदियुरप्पा को सदन में बहुमत साबित करना होगा

- बेंगलूरु से दिल्ली तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न

- तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा

- येदियुरप्पा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।

- येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ।

- राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह

The moment that crores of Kannadigas are awaiting is here. Sri @BSYBJP will take oath as Chief Minister of Karnataka tomorrow morning at 9.00 AM at Raj Bhavan. The movement to build our Suvarna Karnataka has started. #CMBSY

- तय मुहूर्त पर ठीक 9 बजे शुरू हुआ शपथ ग्रहण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए।

- बीजेपी नेताओं ने पीएम और अमित शाह के ना आने के पीछे दिल्ली में होने वाली संसदीय कार्यसमिति की बैठक को बताया है।

- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बहुमत ना होने के बाद भी बीजेपी की सरकार बनना संविधान का मजाक उड़ाना है। आज सुबह जब बीजेपी अपनी खोखली जीत का जश्न मना रही होगी तो भारत लोकतंत्र की हार का शोक मनाएगा।

The BJP’s irrational insistence that it will form a Govt. in Karnataka, even though it clearly doesn’t have the numbers, is to make a mockery of our Constitution.



This morning, while the BJP celebrates its hollow victory, India will mourn the defeat of democracy.