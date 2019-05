AAP प्रत्याशी आतिशी ने रोते हुए कहा- गौतम गंभीर ने मेरे खिलाफ बटवाएं आपत्तिजनक पर्चें

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सियासी पारा अब अपने चरम पर है। बयानजाबी के बाद अब पंफलेट की राजनीति होती दिख रही है। पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहीं आप ( Aam Aadmi Party ) प्रत्याशी आतिशी ( Atishi ) ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर ( gautam gambhir ) ने उनके खिलाफ आपत्तिनजक पर्ची बटवाईं हैं।

AAP East Delhi LS seat candidate Atishi breaks down during a press conference alleging BJP's Gautam Gambhir of distributing pamphlets with derogatory remarks against her says,"They've shown how low they can stoop.Pamphlet states that 'she is very good example of a mixed breed'." pic.twitter.com/z14MXXh574

मुझे हराने के लिए कितना गिरेंगे गंभीर: आतिशी

आतिशी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने रोते हुए कहा कि गंभीर ने उनके लोकसभा क्षेत्र में पर्चें बंटवाएं हैं। जिसमें उनके परिवार, सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के लिए अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। आतिशी ने इस दौरान मीडिया के सामने पर्चा दिखाते हुए पढ़कर भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा गंभीर जी से बस एक यही सवाल है कि अगर वो मेरे जैसी एक सशक्त महिला को हराने के लिए इतना गिर सकते हैं तो, सांसद बनने के बाद वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे।

Never imagined Gautam Gambhir to stoop so low. How can women expect safety if people wid such mentality are voted in?



Atishi, stay strong. I can imagine how difficult it must be for u. It is precisely this kind of forces we have to fight against. https://t.co/vcYObWNK6y