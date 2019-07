आजम खान ने नहीं मांगी माफी तो स्पीकर सुनाएंगे फैसला

नई दिल्ली। लोकसभा में अपने विवादि बयान को लेकर आजम खान ( SP MP Azam Khan ) की मुश्किल बढ़ सकती है। लोकसभा में शुक्रवार को सपा सांसद की टिप्पणी को लेकर जमकर विरोध हुआ। अब आजम की टिप्पणी पर फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) को करना है। सांसदों के विरोध के बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक भी की।

आपको बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में आजम खान के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। महिला सांसदों समेत सभी सांसदों ने आजम खान की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए इसे अशोभनीय बताया।

साथ ही सभी सांसदों ने एक सुर में लोकसभा स्पीकर से मांग की, कि आजम खान या तो माफी मांगे या फिर उनकी सदस्यता खत्म की जाए।

आजम खान पर संसद में हंगामाः सांसदों की मांग, माफी मांगें या फिर निलंबित किया जाए

Sources: Opposition leaders & Lok Sabha Speaker have come to a conclusion that SP MP Azam Khan should apologise in the House for his remarks on BJP MP Rama Devi. Speaker will take action if Azam Khan doesn't apologise. pic.twitter.com/n5J9axgkum — ANI (@ANI) July 26, 2019

यह होगा लोकसभा स्पीकर का अगल कदम

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को नोटिस जारी कर शनिवार को सदन में बुलाएंगे। इसके बाद स्पीकर उन्हें माफी मांगने के लिए कहेंगे। अगर आजम खान स्पीकर की बात मान लेते हैं तो सोमवार को वे सदन में सबके सामने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगेंगे।

लेकिन आजम खान स्पीकर की बात नहीं मानते हैं और रमा देवी पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो स्पीकर सदन में उनके खिलाफ जो भी फैसला होगा वो सुनाएंगे।

Lok Sabha Speaker Om Birla on Azam Khan: I will call a meeting of leaders of all parties and then take a decision on this issue pic.twitter.com/Uel4VSaWck — ANI (@ANI) July 26, 2019

स्पीकर से एक्शन की मांग

इससे पहले शुक्रवार को कई पार्टियों की महिला सांसदों ने सदन में सपा सांसद आजम खान के बयान की कड़ी निंदा की। यही नहीं सभी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक्शन लेने की मांग भी की।

स्पीकर ने बुलाई बैठक

सभी सांसदों के विरोध के बाद स्पीकर की अगुआई में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सांसद दानिश अली, सुप्रिया सुले, अधीर रंजन चौधरी और अन्य पार्टी के नेता शामिल रहे।

TMC MP, Mimi Chakraborty on Azam Khan, in Lok Sabha: Nobody can stand in the Parliament and tell a woman "look into my eyes and talk." Speaker sir, all women here are expecting something big from you on this. pic.twitter.com/0gVWdjUQMH — ANI (@ANI) July 26, 2019

आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किल, रमा देवी ने की सदस्यता खत्म करने की मांग

गुरुवार को आजम ने की टिप्पणी

आपको बता दें कि गुरुवार को तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान आजम खान ने स्पीकर की सीट पर बैंठीं रमा देवी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली।

उनकी इस टिप्पणी पर जमकर विरोध भी हुआ। आजम के शब्दों को बाद में लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया।

आजम खान के बयान के बाद गुरुवार को भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ था. तब भी ओम बिड़ला ने आजम खान से अपने शब्द वापस लेने की मांग की थी

आजम की पत्नी ने किया बचाव

आजम खान की पत्नी तंजीमा ने अपने पति का बचाव किया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आजम खान क्यों माफी मांगेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

यही नहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने सांसद को लेकर बचाव किया। खुद अखिलेश यादव ने भी कहा कि आजम खान के कहने का मतलब वो नहीं था जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है।