‘काली बाई और मानगढ़ धाम का पाठ नहीं हटाया गया’, मदन राठौड़ ने दिया जवाब; कैमरे विवाद पर किया पलटवार

जीएसटी रिफॉर्म पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि खाने-पीने की चीजों पर कर को या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या इसे न्यूनतम कर दिया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। धर्मांतरण विरोधी कानून पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार इस मुद्दे पर सख्त कानून बनाया है। अब लालच, दबाव, ब्लैकमेलिंग या शिक्षा-स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इसे अनैतिक करार देते हुए कहा कि दोषियों को आर्थिक और कानूनी दंड का सामना करना पड़ेगा।