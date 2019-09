महाराष्ट्र: नासिक रैली में पीएम मोदी बोले- फड़णवीस के नेतृत्व में यहां स्थिर राजनीति शुरू हुई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने से पहले भाजपा मिशन महाराष्ट्र को लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा ताबड़तोड़ रैली और सभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में आज नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र ने एक सभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। मुंबई की चकाचौंध में दूर दराज के इलाके पिछड़ गए लेकिन देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तेजी से विकास किया है।

5 साल में महाराष्ट्र को विकास और कानून व्यवस्था मिली। आज महाआशीर्वाद देने के लिए यहां जनसैलाब उमड़ा है। आशा है कि एक बार फिर महाराष्ट्र स्थिर सरकार का अनुभव करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर मुद्दे का भी जिक्र किया ।

पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत में है। मैं लोगों से विनती करता हूं कि भारत की न्याय प्रक्रिया में विश्वास और श्रद्धा रखें ।

जो वादा किया वह पूरा किया- पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का नया नारा है नया जम्मू-कश्मीर बनाना है। वहां के लोग 70 साल से दंश झेल रहे थे उसे खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 खत्म करने का वादा किया था उसे पूरा किया है। जो वादा किया था उसे पूरा निभाया है।

विपक्षी दलों पर बरसे पीएम मोदी

इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि विपक्ष दलों को इस फैसले से दिक्कत हो रही है। जबकि पूरा देश इस फैसले पर एकजुट है। लेकिन कांग्रेस-एनसीपी के नेताओं ने इसका विरोध किया। विदेशों में विपक्षी नेताओं के बयानों के आधार पर भारत पर तंज कसा गया।

PM: Implementation of India's constitution in totality in Jammu-Kashmir wasn't the decision of a govt alone, it's the disclosure of sentiments of 130 crore Indians. This decision is to bring out people of Jammu and Kashmir & Ladakh from violence, terrorism, separatism, corruption https://t.co/jACgxKkEHB