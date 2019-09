गृहमंत्री अमित शाह से मिलीं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। ममता बनर्जी ने आज नॉर्थ ब्लॉक में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह से कई मुद्दों पर बातचीत की। ममता बनर्जी ने अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। शाह से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि यह रूटीन मुलाकात है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि NRC मुद्दों को लेकर अमित शाह को पत्र सौंपा है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव और अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी पहली बार मुलाकात की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और टीएमस में काफी तल्खी थी।

Delhi: Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee meets Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/Ar168beWuG

बुधवार को पीएम से मिली थीं ममता बनर्जी

गौरतलब है कि टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अपनी मुलाकात में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को मिठाई और कुर्ता भेंट की थी। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बंगाल आने का भी न्योता दिया।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया को बताया कि यह औपचारिक मुलाकात की थी। मैंने राज्य के लिए 13,500 करोड़ रुपए की मांग की है। दरअसल राज्य का नाम परिवर्तन करना भी लंबित है। हम उनके सुझाव को भी स्वीकार करने को तैयार हैं।

West Bengal CM @MamataOfficial calls on PM @narendramodi in New Delhi. pic.twitter.com/qxFPXTmezO