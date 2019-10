Maharashtra Election 2019: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्नी के साथ नागपुर में किया मतदान

नई दिल्ली। 30 दिनों से चल रहे एक राजनीतिक छींटाकशी वाले प्रचार अभियान के बाद, कड़ी सुरक्षा के बीच आज यानी सोमवार को सुबह सात बजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी पत्नी कंचन के साथ नागपुर स्थित पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे।

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सुप्रीया सुले ने अपने मत का इस्तेमाल किया।

आपको बता दें कि उनके चचेरे भाई और राकांपा नेता अजीत पवार भाजपा के गोपीचंद पाडलकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

Maharashtra: Senior Nationalist Congress Party (NCP)leader Supriya Sule after casting her vote in Baramati. Her cousin and NCP leader Ajit Pawar is contesting against BJP's Gopichand Padalkar from the constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/unsex40pLC — ANI (@ANI) October 21, 2019

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने सुबह-सुबह नागपुर में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की।

वहीं, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री शुभा खोटे ने अपने मत का इस्तेमाल किया। शुभा खोटे अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने पहुंची।

Mohan Bhagwat, RSS Sarsanghchalak after casting his vote for the Nagpur Central constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/4F0b6X2oP8 — ANI (@ANI) October 21, 2019

चुनावी मैदान में विभिन्न दलों के 3,237 उम्मीदवारों के होने के साथ 288 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।



उनमें से प्रमुख हैं, 49 वर्षीय मुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधरराव फड़णवीस जो लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर सरकार के पहले गैर-कांग्रेसी प्रमुख बनकर इतिहास रचने की उम्मीद पाले हुए हैं।



वह प्रतिष्ठित नागपुर दक्षिण दक्षिण-पश्चिम सीट से कांग्रेस के अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी आशीष देशमुख और सात निर्दलीय सहित 18 अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं।

Mumbai: Actress Shubha Khote after casting her vote for the Andheri West constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/mr5ATyZZIY — ANI (@ANI) October 21, 2019

भाजपा के नेता पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि फड़णवीस के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीतना और भाजपा को राज्य में सत्ता में फिर लाना बहुत आसान होगा।

वहीं, कराड दक्षिण से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज दैजिसाहेब चव्हाण का मुकाबला भाजपा के अतुलबाबा सुरेश भोसले और सात निर्दलीय सहित 11 अन्य उम्मीदवारों से है।

भोकर में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, अशोक शंकरराव चव्हाण भाजपा के श्रीनिवास उर्फ बापूसाहेब देशमुख गोर्तेकर और दो निर्दलीय सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

Maharashtra: Senior Nationalist Congress Party (NCP)leader and candidate from Baramati, Ajit Pawar after casting his vote, he is contesting against BJP's Gopichand Padalkar. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/1FzwYP29Fn — ANI (@ANI) October 21, 2019

मैदान में उतरे कुल 3,237 उम्मीदवारों में से केवल 236 महिलाएं हैं और शेष 3,001 पुरुष हैं। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र अहेरी और सबसे छोटा मुंबई में धारावी है।

लेकिन मतदाताओं के लिहाज से, 554,827 मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा पनवेल सबसे बड़ा क्षेत्र है और 27,980 मतदाताओं के साथ वर्धा सबसे छोटा है। जहां चिपलून में केवल तीन उम्मीदवार हैं वहीं, नांदेड़ दक्षिण में सबसे अधिक 38 उम्मीदवार हैं।

Former Mumbai Police Commissioner Julio Ribeiro after casting his vote for the Worli Assembly constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/J1kMViiwkr — ANI (@ANI) October 21, 2019

उम्मीदवारों में, भाजपा ने 164, शिवसेना ने 126, कांग्रेस ने 147, राकांपा ने 121, मनसे ने 101, बसपा ने 262, वीबीए ने 288, सीपीआई ने 16, सीपीआई (एम) ने 8, अन्य पंजीकृत दलों ने 604 उम्मीदवार उतारे हैं।

जबकि शेष 1,400 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राज्य के कुल 8.97 करोड़ मतदाताओं में से 4.68 करोड़ पुरुष और 4.28 करोड़ महिलाएं हैं, साथ ही 2,634 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।

चुनाव आयोग ने 966,661 मतदान केंद्र बनाए हैं और राज्य में मतदान के लिए वीवीपैट ईवीएम की कुल संख्या 135,021 होगी।