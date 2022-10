मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय! जानिए क्या कहता है गणित

कौन होगा अगला कांग्रेस अध्यक्ष? इस सवाल का जवाब लगभग तय हो चुका है। यानी ये बात करीब-करीब साफ हो गई है कि, कांग्रेस की कमान अब किसके हाथ में होगी। दरअसल इस रेस में तीन दावेदार हैं। पहला मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा शशि थरूर और तीसरा केएन त्रिपाठी हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब दो हफ्ते का समय बचा है। इसके साथ ही तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथों में जाएगी। हालांकि इस मुकाबले से पहले ही इस नाम पर मुहर लगभग लग चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में लगातार कई नाम सामने आए और उनके जीतने के दावे भी किए गए लेकिन नामांकन के अंतिम दिन स्थिति साफ हुई कि इस रेस में फाइनली कौन-कौन शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी प्रमुख रूप से शामिल हैं।

Mallikarjun Kharge Victory Decided By Number Of Proposers In Congress President Election