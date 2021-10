ममता बनर्जी की गोवा के लोगों से अपील, BJP के 'विभाजनकारी एजेंडे' को हराने के लिए आएं एकसाथ

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के बाहर तृणमूल कांग्रेस ( Trinamool Congress ) के विस्तार में लगी ममता बनर्जी ने सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है। त्रिपुरा ( Tripura ) के बाद अब गोवा में भी टीएमसी ( TMC ) की ताकत बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने लोगों से खास अपील की है।

ममता बनर्जी ने गोवा की बीजेपी सरकार ( BJP ) को हटाने के लिए जनता से टीएमसी के साथ आने का आग्रह किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के बाद ममता बनर्जी की सीधी नजर बीजेपी शासित त्रिपुरा और गोवा राज्यों पर बनी हुई है।

यह भी पढ़ेंः West Bengal Post Poll Violence: चुनावी हिंसा के मामले में CBI ने दर्ज की 3 और FIR, जानिए अब तक कितने मामले हुए दर्ज





Together, we will usher in a new dawn for Goa by forming a new govt that will truly be a govt of the people of Goa and committed to realising their aspirations! #GoenchiNaviSakal (2/2)