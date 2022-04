AAP नेता अनूप केसरी के BJP में शामिल होने के बाद बोले मनीष सिसोदिया, ये केजरीवाल के डर का असर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। AAP के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और अन्य दो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर आप के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि,ये अरविंद केजरीवाल के डर का असर है।

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत दो अन्य नेताओं ने शुक्रवार देर रात बीजेपी का दामन थाम लिया। इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन शनिवार को आम आदमी पार्टी की ओर से इसके उलट बयान सामने आया है। पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का खौफ है जिसके चलते बीजेपी ने आनन फानन में अनूप केसरी समेत अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। यही नहीं उन्होंने कहा कि हम आज वैसे ही अनूप केसरी को पार्टी ने निकालने वाले थे।

