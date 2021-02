राजनीति की पटरी पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन, विजय यात्रा के दौरान थामेंगे इस पार्टी का दामन

नई दिल्ली। भारत में मेट्रो के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाने वाले 'मेट्रो मैन' ( Metro Man ) के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ( E Shridharan ) अब राजनीतिक की पटरी पर काम करते नजर आएंगे। ई श्रीधऱन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का हिस्सा बनेंगे। केरल में 21 फरवरी को आयोजित की जा रही बीजेपी ( BJP ) की विजय यात्रा में वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे।

केरल में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के लिए राज्य में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। बताया गया कि पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रम की अगुवाई में 21 फरवरी को होने वाली विजय यात्रा में श्रीधरन को बीजेपी में एंट्री दी जाएगी।

'Metro Man' E Sreedharan to join BJP. He will formally join the party during its Vijay Yatra that will be led by Kerala BJP chief K Surendran from 21st February.



