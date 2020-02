CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से नाराज द्रमुक प्रमुख स्टालिन

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यहां शुक्रवार को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ( DMK President MK Stalin ) ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार ( Tamil Nadu Government ) से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देनी चाहिए।

DMK President MK Stalin: We condemn the Edappadi government's police crackdown on the night of February 14, in a deliberate attack on people who fought peacefully against the Citizenship Amendment Act. The detainees should be released and their cases be withdrawn (file pic) https://t.co/HwIfEzYnKP pic.twitter.com/TtFe98V6fx