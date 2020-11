मोदी सरकार ने किसानों को दी दिल्ली में प्रवेश की इजाजत, अमरिंदर सिंह ने फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली। दिल्ली-हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के बाद केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। केंद्र ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी है। केंद्र के इस फैसले का पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला समझदारी भरा कदम है। केंद्र सरकार ने अपने विरोध में किसानों को लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की छूट देकर सही फैसला लिया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब कृषि से संबंधित कानूनों पर किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र को तत्काल वार्ता शुरू करनी चाहिए। साथ ही किसान की समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

I welcome Centre’s decision to allow farmers to enter Delhi to exercise their democratic right to protest. They should also now initiate immediate talks to address farmers' concerns on the #FarmLaws and resolve the simmering issue: Punjab Chief Minister Amarinder Singh https://t.co/Tl80VLZ9Hc