Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

आरएसएस के 100 साल पर मोदी सरकार जारी करेगी स्मारक डाक टिकट और सिक्का

-दो अक्टूबर को स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटल में आयोजन की तैयारी -वाजपेयी सरकार 1990 में आरएसएस संस्थापक डॉ. हेडगेवार पर जारी कर चुकी है स्मारक डाक टिकट

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Navneet Mishra

Sep 29, 2025

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी कर बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। दो अक्टूबर को विजयादशमी पर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यहां आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि एक अक्टूबर को कार्यक्रम का समय क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में भी संघ के सौ साल पूरे होने पर संगठन के योगदान पर चर्चा की। वहीं केंद्र सरकार के स्तर से डाक टिकट और सिक्का जारी होने से आरएसएस के सामाजिक कार्यों को और मान्यता हासिल होगी।

दिल्ली में होने जा रहे इस कार्यक्रम में संघ की तरफ से सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले प्रमुख रूप से हिस्सा ले सकते हैं। संघ सौ साल पूरे होने पर दो अक्टूबर को नागपुर में शताब्दी वर्ष का मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके बाद पूरे साल तक शताब्दी वर्ष से जुड़े अभियान चलेंगे। दो अक्टूबर को नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत हर वर्ष की तरह पारंपरिक भाषण के जरिए संघ का एजेंडा तय करेंगे।

संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार पर 1999 में स्मारक डाक टिकट जारी हो चुका है। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। इससे पहले जनता पार्टी सरकार ने जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर 1978 में स्मारक डाक टिकट तो 2016 में मोदी सरकार ने 10 रुपये का सिक्का भी जारी कर उनके सामाजिक योगदान को मान्यता दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 04:55 pm

Hindi News / Political / आरएसएस के 100 साल पर मोदी सरकार जारी करेगी स्मारक डाक टिकट और सिक्का

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

दिवाली से पहले जयपुर को CM भजनलाल ने दी 450 करोड़ की सौगात, यहां बनेगी एलिवेटेड रोड़; 3 नए थाने खुले

CM Bhajanlal
जयपुर

राहुल गांधी को BJP प्रवक्ता ने दी जान से मारने की धमकी, अब अशोक गहलोत बोले- जनता समय आने पर जवाब देगी

Former CM Ashok Gehlot
जयपुर

क्रिकेटर सूर्या ने तो दिखा दी, अब तुम्हारी औकात है तो…दिल्ली में AAP को BJP ने किया चैलेंज

BJP challenges AAP in Delhi Saurabh Bhardwaj Cricketer Surya Kumar Yadav Delhi Politics
नई दिल्ली

करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए तमिलनाडु जाएगा NDA का प्रतिनिधिमंडल, जानें किस-किस नेता को किया शामिल

राष्ट्रीय

नक्सलियों के साथ कोई सीज़फायर नहीं होगा, सरेंडर करने पर स्वागत है

राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.