आरएसएस के 100 साल पर मोदी सरकार जारी करेगी स्मारक डाक टिकट और सिक्का

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी कर बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। दो अक्टूबर को विजयादशमी पर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यहां आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि एक अक्टूबर को कार्यक्रम का समय क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में भी संघ के सौ साल पूरे होने पर संगठन के योगदान पर चर्चा की। वहीं केंद्र सरकार के स्तर से डाक टिकट और सिक्का जारी होने से आरएसएस के सामाजिक कार्यों को और मान्यता हासिल होगी।