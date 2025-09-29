आरएसएस के 100 साल पर मोदी सरकार जारी करेगी स्मारक डाक टिकट और सिक्का

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी कर बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। दो अक्टूबर को विजयादशमी पर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यहां आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि एक अक्टूबर को कार्यक्रम का समय क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में भी संघ के सौ साल पूरे होने पर संगठन के योगदान पर चर्चा की। वहीं केंद्र सरकार के स्तर से डाक टिकट और सिक्का जारी होने से आरएसएस के सामाजिक कार्यों को और मान्यता हासिल होगी।
दिल्ली में होने जा रहे इस कार्यक्रम में संघ की तरफ से सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले प्रमुख रूप से हिस्सा ले सकते हैं। संघ सौ साल पूरे होने पर दो अक्टूबर को नागपुर में शताब्दी वर्ष का मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके बाद पूरे साल तक शताब्दी वर्ष से जुड़े अभियान चलेंगे। दो अक्टूबर को नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत हर वर्ष की तरह पारंपरिक भाषण के जरिए संघ का एजेंडा तय करेंगे।
संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार पर 1999 में स्मारक डाक टिकट जारी हो चुका है। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। इससे पहले जनता पार्टी सरकार ने जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर 1978 में स्मारक डाक टिकट तो 2016 में मोदी सरकार ने 10 रुपये का सिक्का भी जारी कर उनके सामाजिक योगदान को मान्यता दी थी।
