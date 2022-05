Mohali Blast: अरविंद केजरीवाल ने कहा- शांति भंग करने की कायराना कोशिश, पूरे नहीं होंगे नापाक मंसूबे

पंजाब के मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर पर रॉकेट लांचर से हमले के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पंजाब में हुई घटना का असर राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि, नापाक मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

Published: May 10, 2022 09:55:37 am

पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के गेट पर रॉकेट से हमले के बाद अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। सीमा पार से हुई इस घटना के बाद अब राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम केजरीवाल ने घटना के बाद ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि, इस तरह की कायराना हरकत प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश है। बता दें कि इसके अलावा भी सियासी दलों की ओर से मोहाली घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

Mohali Blast Delhi CM Arvind Kejriwal Says Cowardly Attempt To Disturb The Peace