मनी लॉन्ड्रिंग केस: डीके शिवकुमार की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में गुजरी रात

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

हिरासत में लेने के बाद ईडी अफसरों ने कांग्रेस नेता शिवकुमार का मंगलवार देर शाम राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराया, जहां उनका ब्लड प्रेशर से काफी बढ़ा हुआ पाया गया।

Karnataka Congress has called a statewide protest tomorrow, against the arrest of party leader DK Shivakumar by Enforcement Directorate. (file pic) pic.twitter.com/gjIRkJAg7u

फर्स्ट एड देने के बाद भी जब काफी देर तक उनका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हुआ तो उनको रात 1.45 बजे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। यहां उनका इलाज किया जा रहा है।

वहीं, ईडी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का आक्रोश फूट गया, जिसको लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की।

गौरतलब है कि ईडी हेडक्वार्टर का लॉकअप खाली न होने की वजह से मंगलवार रात को डीके शिवकुमार को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में रखा जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह उनकी रात हॉस्पिटल में गुजरी।

#WATCH Delhi: A supporter of Congress leader DK Shivakumar cries and tears off his clothes outside RML Hospital where the leader has been taken for medical tests. DK Shivakumar has been arrested by Enforcement Directorate under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/BHvgr8hNSF