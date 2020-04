नई दिल्ली। भारत में मुस्लिमों के प्रति दुर्रव्यवहार होने संबंधी इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के बयान का अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ( Mukhtar Abbas Naqvi ) ने करारा जवाब दिया है।

नकवी ने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार यहां सुरक्षित हैं।

अगर कोई इसे पूर्वाग्रही मानसिकता के साथ ऐसा कह रहा है तो उन्हें इस देश की जमीनी हकीकत को देखना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए।

India is heaven for minorities and Muslims. Their social, economic & religious rights are secure here. If someone is saying this out of a prejudiced mindset then they must look at the ground reality of this country & accept it: Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi on OIC's remarks