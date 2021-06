पंजाब कांग्रेस में हो गया सबकुछ ठीक? सिद्धू ने प्रियंका से मुलाकात के बाद साझा की मुस्कुराती हुई तस्वीर

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस ( Punjab Congress ) में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu )की दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) से मुलाकात हुई है। सिद्धू ने प्रियंका संग मुलाकात की एक तस्‍वीर ट्विटर पर शेयर की है। खास बात यह है कि इस तस्वीर में सिद्धू आत्‍मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और प्रियंका के चेहरे पर मंद मुस्‍कान है।

अब इस मुस्कान के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पंजाब में कांग्रेस की कलह अब खत्म होने वाली है। क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने वाला है? दरअसल सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपथ पहुंचीं। ऐसे में माना जा रहा है कि पंजाब मैटर को सुलझाने के लिए प्रियंका बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

पहले दिन सिद्धू राहुल से नहीं हो पाई मुलाकात

बुधवार को सिद्धू का दिल्ली में दूसरा दिन है। इससे पहले मंगलवार को कयास लगाे जा रहे थे कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। लेकिन देर शाम राहुल गांधी ने इस मुलाकात को लेकर साफ इनकार कर दिया।

इसके बाद एक बार फिर अटकलें बढ़ गईं कि क्या सिद्धू खाली हाथ ही लौटेंगे। लेकिन बुधवार को सिद्धू ने इरादे साफ कर दिए और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद एक ट्विट साझा कर इसकी जानकारी दी। अपने ट्विट में सिद्धू ने इसे लंबी मुलाकात बताया। हालांकि अब ये खबर भी सामने आ रही है कि प्रियंका के बाद सिद्धू की राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है।

सिद्धू ने नहीं कहा एक भी शब्द

प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकलते वक्त जब मीडिया ने सिद्धू से जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। दरअसल शायद कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की बयान से बचना चाहता है।

जब तक कैप्टन और सिद्धू दोनों के बीच सुलह नहीं हो जाती या इस विवाद का हल नहीं निकल आता, कोई भी इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा है। इससे पहले जब कैप्टन दिल्ली आए थे तो वे भी बिना किसी से बात किए पंजाब लौट गए थे।

सोनिया से मिलने पहुंची प्रियंका

सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके निवास 10 जनपद पहुंची। इसके बाद कयास लगना शुरू हो गए कि वे सिद्धू का पक्ष रख सकती हैं।

दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया का करीबी माना जाता है, जबकि सिद्धू राहुल और प्रियंका के करीबी रहे हैं। बीजेपी ने सिद्धू लाने में भी राहुल और प्रियंका ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में हो सकता है कि प्रियंका सोनिया से मिलकर सिद्धू की मांग के बारे में अवगत करा सकती हैं।

क्यों जरूरी सिद्धू भी?

पंजाब में अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर भले ही कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि ये चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी के लिए सिद्धू भी उतने ही अहम हैं। क्योंकि चुनाव से पहले अगर सिद्धू की नाराजगी बरकरार रही तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इस बीच सिद्धू की बयानबाजी से लेकर उनके कांग्रेस छोड़ने तक की संभावनाएं बनी हुई हैं, लिहाजा कांग्रेस किसी भी तरह के नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है।

Navjot Singh Sidhu is a misguided missile that is not under control, can hit in any direction including himself. Today, Punjab doesn't need a person who does acting but one who thinks about the development of the state: Sukhbir Singh Badal, President, Shiromani Akali Dal pic.twitter.com/MTMKndQFS0