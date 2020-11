Nitish kumar ने सशील मोदी पर सवाल को टाला, कहा-भाजपा से बात करूंगा

नई दिल्ली। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में जगह नहीं पाने से नाराज हैं। इस बात को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को टाल दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा का यह फैसला है कि सुशील मोदी को उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। उनसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए।

