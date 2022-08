नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, कहा- हमें 164 विधायकों का समर्थन

राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हमें राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। सात राजनीतिक दल मिलकर बिहार की सेवा करेंगे।

बिहार की राजनीति में लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ कहा कि, हमने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सात राजनीतिक पार्टियों का सहयोग हमें मिला है। सात दल के 164 विधायक मिलकर बिहार की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि, बीजेपी विधानसभा में अकेली पार्टी रह जाएगी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी लगातार अपमान करने का काम करती है। समाज में टकराव पैदा करने का काम करती है। जो बर्दाश्त करना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि, इसमें जेडीयू - 45, आरजेडी - 79, कांग्रेस- 19, लेफ्ट- 16, हम - 4 और निर्दलीय -1 विधायक प्रमुख रूप से शामिल हैं।

Nitish Kumar Claim To Form The Government In Bihar, Said We Have The Support Seven Party and 164 MLAs