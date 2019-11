NCP ने स्पष्ट किया अपना रुख- तीनों दलों के साथ आए बिना महाराष्ट्र में सरकार नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार , उनके भतीजे व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने मंगलवार को सरकार गठन मुद्दे पर चर्चा के लिए यहां एक अहम बैठक की।

इस बीच एनसीपी ने यह साफ कर दिया है कि जब तक तीनों दल (एनसीपी—कांग्रेस—शिवसेना) एक साथ नहीं आती, तब तक सरकार नहीं बन सकती।

Nawab Malik, NCP: Today NCP meeting was held. All 54 MLAs were present. It has been decided that looking at the uncertainty in the state, we'll empower Sharad Pawar ji to take a decision on alternative govt.A committee will be formed for the same which will be led by Sharad Pawar pic.twitter.com/c9tOLG6NEY — ANI (@ANI) November 12, 2019

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी की ओर से सरकार गठन पर अंतिम फैसला शरद पवार का ही होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी 54 विधायक मौजूद थे।

यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में अनिश्चितता को देखते हुए, हम शरद पवार को वैकल्पिक सरकार पर निर्णय लेने का अधिकार देंगे।

शरद पवार के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी।

Nawab Malik, NCP: Guv called us to stake claim yesterday & gave us time till 8:30 pm today. Senior Congress leders Ahmed Patel, Mallikarjun Kharge and KC Venugopal are coming to Mumbai & will meet Pawar sa'ab at 5 pm. Decision will be taken after their discussion. https://t.co/FbBpvenRkf — ANI (@ANI) November 12, 2019

नवाब मलिक ने कहा कि राज्यपाल ने कल हमें सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बुलाया था और आज रात 8:30 बजे तक का समय दिया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल मुंबई आ रहे हैं और शाम 5 बजे पवार से मुलाकात करेंगे।

उनकी चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। एनसीपी नेता ने कहा कि पार्टी का मानना है कि तीनों दलों (कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना) के साथ आए बिना वैकल्पिक सरकार बनाना संभव नहीं है।