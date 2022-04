कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 और पत्नियां घर लाए, Uniform Civil Code पर हिमंता बिस्वा सरमा

Himanta Biswa on UCC:असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने Uniform Civil Code को लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा।

Updated: May 01, 2022 12:41:40 am

Himanta Biswa on UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा इसे हर कोई चाहता है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम महिला ये नहीं चाहती है कि उसका पति 3 और पत्नियों को घर लाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीन तलाक को खत्म करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना होगा।

'No Muslim woman wants her husband to.. Himanta Biswa on UCC