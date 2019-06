One nation, One election पर सर्वदलीय बैठक आज, ममता, माया, केजरीवाल और नायडू नहीं होंगेे शामिल

नई दिल्‍ली। बजट सत्र 2019 की पूर्व संध्‍या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सर्वदलीय बैठक तीन बजे से शुरू होगी। बैठक में बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्‍यसभा का बेहतर तरीके से संचालन और विभिन्‍न मुद्दों पर सत्‍ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तालमेल को लेकर चर्चा होगी। एक राष्‍ट्र, एक चुनाव (One Nation One Election) के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में विशेष रूप से चर्चा हो सकती है।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi will chair meeting of Heads of various political parties in both the Houses of parliament , on the eve of the Budget Session 2019, later today. pic.twitter.com/rkb9l7fBaT