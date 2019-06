Shiv Sena: 350 सांसदों का बहुमत, Modi सरकार के लिए राम मंदिर निर्माण का जनादेश

नई दिल्ली। केंद्र में मोदी सरकार की सत्‍ता में दोबारा वापसी के बाद से अयोध्‍या विवाद ( Ayodhya Issue) में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा फिर से गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे पर शिवसेना ( Shiv Sena ) ने मंगलवार को अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने एनडीए के 350 से अधिक संसदों को चुनकर भेजा है। अकेले भाजपा के 303 सांसद इस बार देश भर से जीते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर भगवान राम के वनवास को समाप्त करना चाहिए।

अध्‍यादेश लाकर मंदिर बनाए सरकार

शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि 350 से अधिक सांसदों का समर्थन राम मंदिर का जनादेश है। अब सरकार के पास दो विकल्‍प हैं।

पहला यह कि मुस्लिम पक्षकारों के साथ बातचीत और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के माध्‍यम से इसका हल हो। अगर ये दोनों विकल्प विफल हो जाते हैं तो राम मंदिर का निर्माण एक अध्यादेश लाकर किया जाना चाहिए।

