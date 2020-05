पूर्व सांसद गुरदास सिंह बादल का निधन, शुभचिंतकों से अंतिम संस्कार में शामिल ना होने की अपील

चंडीगढ़। पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई और पूर्व सांसद गुरदास सिंह बादल (90) का गुरुवार देर रात शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। मुक्तसर जिला स्थित उनके पैतृक गांव में गुरुदास सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, परिजनों ने कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी मित्रों और शुभचिंतकों से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया है।

अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई थे गुरदास बादल के बेटे मनप्रीत ने एक ट्वीट में कहा, "बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता एस. गुरदास सिंह बादल का कल रात मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।"

It is with great sorrow that I inform about the demise of my father S.Gurdas Singh Badal. He passed away last night at Fortis Hospital, Mohali.He was 90.

His health had started deteriorating after my mother’s death in March, & he was on life support system for past few days.