संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, कांग्रेस सांसदों का लोकसभा से वॉकआउट

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। JNU, प्रदूषण, विपक्षी नेताओं से SPG हटाने और मार्शल्स की वर्दी को लेकर विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों में हंगामा किया ।

CPM ने जवाहरलाल नेहरू विवि में छात्रों का मुद्दा उठाया। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने पर हंगामा किया गया। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की।

कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया

सुरक्षा मुद्दा हटाने को लेकर कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस सांसद निचले सदन की वेल में आ गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वाजपेयी जी ने एसपीजी सुरक्षा दी थी। 1991-2019 तक सुरक्षा कभी नहीं हटी, लेकिन इस सरकार ने बदले की भावना से सुरक्षा हटा दी। लिहाजा पार्टी ने बहिष्कार करने का फैसला किया है।

Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury in Lok Sabha: Sonia Gandhi ji & Rahul Gandhi ji are not normal protectees. Vajpayee ji had allowed Special Protection Group (SPG) protection for the Gandhi family. From 1991-2019, NDA came to power twice but their SPG cover was never removed pic.twitter.com/FvyRacxRlL

मार्शल्स की वर्दी पर हंगामा

मार्शल्स की वर्दी बदले जाने को लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। नायडू ने कहा, "मार्शल्स के लिए नए ड्रेस कोड पर कई सलाह के बाद फैसला लिया गया था। लेकिन हमें कुछ राजनीतिक और कुछ जाने-माने लोगों से ड्रेस कोड को लेकर जानकारी मिली है। इसलिए मैंने सचिवालय से इसपर दोबारा विचार करने के लिए कहा है।

प्रदूषण पर सदन में होगी चर्चा

हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। जिस पर सभापति वैंकैया नायडू ने सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने किसानों की आय को लेकर लोकसभा में तानाशाही बंद करो के नारे लगाए। उधर, विपक्ष ने दोनों सदन में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होगी।

बता दें कि सोमवार को जैसे ही राज्यसभा का 250वां सत्र शुरू हुआ, मार्शल्स को सभापति एम.वेंकैया नायडू के पास सेना की वर्दी जैसे नीले रंग के परिधान में देखा गया।

Rajya Sabha Chairman: Secretariat of the Rajya Sabha after considering various suggestions came out with a new dress code for the marshals. But we've received some observations by some political as well as well-meaning people. I've decided to ask Secretariat to revisit the same pic.twitter.com/bOf0W7PHwM