चंद्रयान से लेकर आधारभूत सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ तक लाल किले से पीएम मोदी की 15 बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस ( Pm Modi Independence Speech ) के मौके पर लाल किले ( Red Fort ) की प्राचीर से लगातार छठी बार तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्‍होंने अनुच्‍छेद 370 और 35ए, तीन तलाक, चंद्रयान-2, आधुनिक आधारभू‍त ढांचों के विकास से लेकर लगभग सभी ज्‍वलंत मुद्दों का जिक्र किया। जानिए स्‍वतंत्रता दिवस ( Independence Day ) के अवसर पर पीएम मोदी की 10 प्रमुख बातें।

1. 370 पर कांग्रेस ने नहीं दिखाई हिम्‍मत

पीएम मोदी ने आजादी के अवसर पर कहा कि सभी राजनीतिक दलों में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है, जो अनुच्छेद 370 के खिलाफ या तो प्रखर रूप से या फिर मुखर रूप से बोला है। लेकिन 70 साल में आपने इन्हें क्यों अस्थाई बना रखा था। आगे आते और स्थाई बना देते, लेकिन आपमें हिम्मत नहीं था।

उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार ने संसद के दोनों सदनों ने दो तिहाई बहुमत से इस पर फैसला लिया और अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म कर दिया।

2. एक देश, एक संविधान

पीएम मोदी ( Pm Modi Independence Speech ) ने कहा कि आज हर कोई गर्व से कह सकता है कि भारत में एक देश, एक संविधान की व्‍यवस्‍था है। हम सरदार पटेल के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे ले जा रहे हैं।

GST के जरिए हमने एक देश, एक टैक्स का सपना पूरा किया, ऊर्जा के क्षेत्र में एक देश, एक ग्रिड को आगे बढ़ाया। अब जरूरत है कि एक देश और एक चुनाव की व्‍यवस्‍था पर अमल करने की।

3. जल मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ का ऐलान

पीएम ने कहा कि आजादी के 72 साल बाद भी 50 फीसदी लोगों के घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोगों को पीने के पानी के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल मिशन पर काम कर रही है।

जल जीवन मिशन का ऐलान किया है। इस योजना पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

4. तीनों सेनाओं का सेनापति होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

तीनों सेनाओं में तालमेल को बढ़ाने के लिए उनका एक सेनापति बनाया जाएगा जिसे 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) कहा जाएगा। सेना के इतिहास में यह पद पहली बार बनाया गया है। अब तीनों सेनाओं को एक साथ चलना होगा।

5. चंद्रयान-2 वहां उतरेगा जहां कोई नहीं उतरा

हमारा चंद्रयान वहां जा रहा है जहां अभी तक कोई और देश नहीं पहुंचा है। पीएम ने बताया कि भारत का चंद्रयान-2 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है।

इस अभियान की सफलता के बाद रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा।

6. तीन तलाक

पीएम मोदी ( Pm Modi Independence Speech ) पांच साल पहले सबका साथ-सबका विकास का मंत्र लेकर चले थे। अब इसमें सबका विश्‍वास भी जुड़ गया है। PM मोदी ने लाल किले से कहा कि मुस्लिम बेटियां डरी हुई जिंदगी जी रही थीं। भले ही वो तीन तलाक ( Triple Talaq ) शिकार नहीं बनी हों लेकिन उनके मन में डर रहता था। हमारी सरकार ने तीन तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा को खत्‍म कर दिया है। ताकि हमारी बेटियां निर्भय होकर जिंदगी जी सके।

7. आतंक को भारत करेगा बेनकाब

पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंक के खिलाफ भारत मूकदर्शक नहीं बना रहेगा। हम आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वालों को बेनकाब करेंगे। कुछ लोगों ने भारत के साथ-साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी आतंकवाद फैला रखा है।

8. बुनियादी ढांचे के लिए 100 लाख करोड़

पीएम नरेंद्र मोदी ( Pm Modi Independence Speech ) ने लाल किले के प्राचीर से आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए कहा कि वंदे भारत के बाद अब लोग बेहतर सड़कें चाहते हैं।

9. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का अंत जरूरी

देश के बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म करना होगा। देश को प्रगति की राह में आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का अंत किया जाए।

10. बढ़ती जनसंख्‍या चिंता का विषय

गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए चिंता का विषय बताया। जागरूकता के माध्यम से ही हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

11. प्‍लास्टिक बैग इस्‍तेमाल न करने की अपील

पीएम ने 73वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। उन्‍होंने लोगों से प्लास्टिक बैग से दूर रहने का सुझाव दिया है। दो अक्‍टूबर को प्‍लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है।

12. कश्‍मीर के लोग केंद्र से कर सकते हैं सीधा संवाद

अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद अब कश्मीर के लोग सीधे केंद्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून पर तेजी से काम हुआ और दोनों सदनों में पारित हुआ। बस किसी को आगे बढ़कर इस संबंध में कदम उठाने की जरूरत थी।

13. बेहतर स्वास्थ्य

पीएम मोदी ने स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने की अपील की।

14. बदल गई देश की सोच

पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की सोच बदल गई है। पहले जो व्यक्ति बस अड्डे की मांग करता था आज वह पूछता है कि साहब, हवाई अड्डा कब आएगा। पहले गांव में पक्की सड़क की मांग होती थी और आज लोग पूछते हैं कि सड़क फोर लेन बनेगी या 6 लेन। उन्होंने कहा कि देश का मिजाज बदल रहा है।

15. देश का मिजाज बदल गया है

पीएम मोदी ( Pm Modi Independence Speech ) ने स्‍वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से कहा कि अबकी बार मोदी ने नहीं देश ने लड़ा चुनाव। पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज लोगों का मिजाज बदल गया है। 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था। लेकिन हमने पांच साल विकास के लिए काम किया। हमने देश हित को केंद्र में रखकर काम किया। 2019 में इसका असर दिखा और चुनाव में लोगों का उत्साह देखने को मिला।

