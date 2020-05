PM Modi 2.0 सरकार की पहली वर्षगांठ पर BJP की 1000 वर्चुअल रैलियां, मास्क-सैनेटाइजर बांटेंगे कार्यकर्ता

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के वैश्विक कहर के बीच मोदी सरकार ( PM Modi 2.0 ) के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरे होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जबर्दस्त सफलता की पहली वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने इसके लिए जमकर तैयारी की है। सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भाजपा की योजना 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और 750 वर्चुअल रैलियां करने की है।

COVID-19 से लड़ाई चलेगी लंबी, भारत को अगले दो महीने की कड़ी तैयारी जरूरी

दरअसल मोदी सरकार ने बीते वर्ष भारी बहुमत हासिल कर दोबारा अपना कार्यकाल शुरू किया और अब इसका एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कई कार्यक्रम करेगी। इस संबंध में भाजपा द्वारा जारी बयान के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एक पत्र जनता के बीच पहुंचाया जाएगा।

इस पत्र में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, विश्व कल्याण के लिए भारत की भूमिका के साथ ही COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानियां और स्वस्थ रहने की अच्छी आदतों के संकल्प के आह्वान लिखे होंगे, जिनको देश भर में 10 करोड़ घरों भिजवाया जाएगा।

