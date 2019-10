महाबलीपुरम में मोदी-जिनपिंग की बातचीत जारी, आतंकवाद, सीमा विवाद पर चर्चा संभव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता शुरू हो गई है। महाबलीपुरम के फिशेरमेन कोव रिज़ॉर्ट में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। बताया जा रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बिना प्रतिनिधिमंडल के अकेले में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो रही है।

दोनों नेताओं ने शुक्रवार को रात्रि भोज पर संकेत दे दिए थे कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस परिवेश में जिनपिंग ने मोदी के साथ मिलकर लोहा लेने को प्रतिबद्दत जताई है। इसके अलावा आर्थिक, सीमा विवाद, सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान आदि शामिल होगा।

द्विपक्षीय व्यापार व निवेश संबंधों पर जोर

इससे पहले विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महाबलीपुरम में हुई बातचीत की जानकारी दी। विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉंफ्रेंस में बताया कि शी और पीएम मोदी के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार व निवेश संबंधों को विस्तार देने पर जोर रहा। इसके साथ दोनों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियों से मिलकर निपटने का संकल्प भी लिया।

Foreign Secretary Vijay Gokhale: There was some discussion on trade related and economic issues. And how to enhance the trade volume and the trade value. It also included the issue of the trade deficit that exists and the unbalanced trade that exists. https://t.co/PdAvznAYbP pic.twitter.com/Zt2EPwf3KK