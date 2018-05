नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन किया। 'वी फॉर डेवलपमेंट' थीम पर आधारित इस सम्मेलन का उदेश्य सांसदों और विधायकों को विकास के मुद्दों पर अपना द्रष्टिकोण विकसित करने के लिए एक मंच मुहैया कराना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लि मिशन मोड में काम करना होगा। पीएम ने कहा कि देश में प्रतियोगिता बैकवर्ड को लेकर नहीं, बल्कि फॉरवर्ड के लिए होनी चाहिए। इस दौरान मोदी ने नौजवान अफसरों पर विकास की जिम्मेदारी बताते हुए उम्रदराज अधिकारियों की आलोचना की। बता दें कि सम्मेलन में डेवलपमेंट प्रोसेस एंड रिसोर्सेस में विधायिका के रोल पर पर चर्चा होगी।

