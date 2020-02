पीएम मोदी ने Coronavirus से हुई मौतों पर जताया दुख, राष्ट्रपति शी को पत्र लिखकर की मदद की पेशकश

नई दिल्‍ली। रहस्यमय जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। चीन ( China ) के वुहान ( Wuhan ) से निकलकर यह वायरस तेजी के साथ दुनिया के कई देशों में फैल चुका है।

अकेले चीन में इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 811 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 31 देशों में ये वायरस फैल चुका है। चीन से बाहर दो लोगों के मौत भी हो चुकी है।

इस वायरस से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी इस वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। लिहाजा देश-दुनिया में अब इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

