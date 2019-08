न्यूक्लियर वार की धमकी के बीच पाक एयरस्पेस से स्वदेश लौटे PM नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। फ्रांस के बिआरित्ज में हुई G-7 की बैठक में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापस लौट आए हैं।

यहा चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के मसले पर बौखलाए पाकिस्तान की ओर दी गई धमकी के बावजूद पीएम मोदी ने पाकिस्तानी एयरस्पेस से ही स्वदेश वापसी की है।

आपको बता दें कि कश्मीर मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रणनीति के आगे पाकिस्तान बुरी तरह से पस्त हो गया है।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi returns to India after concluding his three nation visit to France, United Arab Emirates and Bahrain. pic.twitter.com/PUiiUsWWQh — ANI (@ANI) August 26, 2019

आपको बता दें कि पीएम मोदी 22 अगस्त को अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए थे। पीएम मोदी ने इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और फ्रांस की यात्रा की।

फ्रांस में ही पीएम मोदी ने फ्रांस के बियारिट्ज शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

इस बीच फ्रांस में आयोजित हुए 45वें जी-7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी की यहां अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई।

France: Prime Minister Narendra Modi emplanes for India from Bordeaux. He was on a three-nation state visit to France, United Arab Emirates and Bahrain. pic.twitter.com/uMBJ1V5QbG — ANI (@ANI) August 26, 2019

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कश्मीर मुद्दे पर बातचीत हुई, जहां भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि इस मसले पर किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

यहां भारत का उस समय कूटनीतिक जीत हासिल हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर न केवल मध्यस्थता के प्रस्ताव से इनकार कर दिया, बल्कि इसको भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा बताया।

Repealing Article 370 is India's internal matter, Modi tells UN Secretary General



Read @ANI Story | https://t.co/WQsLcWxVAy pic.twitter.com/74ddlA0SBs — ANI Digital (@ani_digital) August 26, 2019

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ जायद' से भी सम्मानित किया गया।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी 6 अन्य देशों के बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।