पीएम मोदी बोले- चंद्रशेखर की छवि को कुछ लोगों ने जानबूझ कर बिगाड़ा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर को याद करते हुए कहा कि मोदी ने कहा कि देश में अजीब राजनीतिक छुआछूत की संस्कृति रही है, इसे खत्म कर नई राजनीतिक संस्कृति बनानी चाहिए। बुधवार को Narendra Modi ने पूर्व पीएम Chandrashekhar पर लिखी गई किताब, 'चंद्रशेखर- द बेस्ट आइकन ऑफ आईडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन किया।

चंद्रशेखर को नजरअंदाज अखरता है: पीएम मोदी

बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर के विचारों को लेकर किसी को भी एतराज हो सकता है। लेकिन जान बूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रशेखर की यात्रा को डोनेशन, करप्शन, पूंजीपतियों के पैसे, इस सभी के इर्द-गिर्द रखा। ये सब हमें अखरता है।

UAPA संशोधन बिल लोकसभा में पास, अमित शाह बोले- अर्बन नक्सल बर्दाश्त नहीं

चंद्रशेखर में बलिया का संस्कार: मोदी

मोदी ने कहा जिस समय कांग्रेस का सितारा चमकता हो, उस समय वो कौन सी प्रेरणा होगी कि एक व्यक्ति ने कांग्रेस से बगावत का रास्ता चुन लिया। शायद ये बलिया के संस्कार होंगे। शायद बलिया की मिट्टी में आज भी वो सुगंध होगी।

खबर में रहना चाहते हैं आज के नेता: मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि आज छोटा-मोटा कोई नेता भी 10-12 किमी की पदयात्रा करेगा, तो 24 घंटे खबरों में बना रहेगा। वहीं चंद्रेशखर ने चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि उन्होंने गांव, गरीब, किसान को ध्यान में रखकर पदयात्रा की। लेकिन देश ने उन्हें जो गौरव देना चाहिए था, वो नहीं दिया।

'पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर हो रहा दुष्प्रचार'

मोदी ने कहा कि दरअसल देश में एक ‘जमात’ है जो सामान्य वर्ग से आने वाले नेताओं के बारे दुष्प्रचार करती हैं। यह ‘जमात’ पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य नेताओं के बारे में एक माहौल बनाती है। यह जानबूझकर और एक रणनीति के तहत किया जाता है।

दिल्ली बनेगा पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय: मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक वर्ग द्वारा पुराने प्रधानमंत्रियों को ऐसे-ऐसे टाइटल दिए गए, जिससे उनकी पहचान और उनका काम लोगों तक न पहुंच पाए। इसे खत्म करने के लिए मैंने ठान ली है कि दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। इसमें आम जनता को देश के निर्माण में इन प्रधानमंत्रियों के बारे में पता चल सकेगा।

कर्नाटक: येदियुरप्पा के नाम अनोखा रिकॉर्ड, CM पद का एक भी कार्यकाल नहीं कर पाए पूरा

चंद्रशेखर पर पुस्तक का विमोचन

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जीवन पर आधारित पुस्तक Chandrashekhar: The Last Icon of Ideological Politics को हरिवंश और रविदत्त बाजपेयी ने साथ मिलकर लिखी है। पुस्तक विमोचन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे।