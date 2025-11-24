उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी, सरकार लेकर आ रही विधेयक

दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग विधायक 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय स्थापित करने और मानक निर्धारित करने के लिए इस आयोग की स्थापना किया जाना है। एक ही राष्ट्रीय निकाय होने से फैसले तेज़ होंगे और संस्थागत संरचना अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनेगी। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का प्रावधान किया है। इसके अनुरूप ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की जगह एक ही आयोग चलाने का प्रस्ताव है। जबकि कानून और मेडिकल शिक्षा इस आयोग के दायरे से बाहर रह सकते हैं।