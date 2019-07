नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मंजूर, सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को भेजा

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Cm amarinder singh ) ने नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu Resign ) का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब सिद्धू पंजाब कैबिनेट ( Punjab Cabinet ) का हिस्सा नहीं हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर करने के बाद राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को भेज दिया है।

सिद्धू के इस्तीफे को मंजूर करने के लिए तीन से चार मंत्रियों का सीएम अमरिंदर पर लगातार दबाव बना हुआ था।

यही नहीं सिद्धू भी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए थे। लिहाजा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया।

सिद्धू के इस्तीफे पर आज फैसला ले सकते हैं सीएम अमरिंदर सिंह, तीन दिन से हो रहा इंतजार

5 दिन का लगा समय

सिद्धू का इस्तीफा मंजूर करना मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के लिए इतना आसान नहीं था।

नवजोत सिंह सिद्धू ने 15 जुलाई को सीएम अमरिंदर सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया था।

बावजूद इसके सीएम अमरिंदर को सिद्धू के इस्तीफे पर फैसला लेने में 5 दिन का समय लग गया।

छठवें दिन सिद्धू के इस्तीफे को मंजूर किया गया।

सिद्धू के इस्तीफे पर फैसला लेने में इसलिए वक्त लगा क्योंकि सिद्धू कैबिनेट में तीसरे नंबर के वरिष्ठ नेता थे।

यही नहीं सिद्धू पर सीधे आलाकमान का भी हाथ था। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा सिद्धू के साथ पंजाब कैबिनेट के कुछ मंत्री भी थे। जो चाहते थे कि वे मंत्रिमंडल में बने रहें।

ऐसे में सीएम अमरिंदर सिंह को बाकी सबको राजी करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh accepts Navjot Singh Sidhu’s resignation as State Minister. CM has forwarded his resignation to Governor of Punjab Vijayender Pal Singh Badnore. pic.twitter.com/oOTWCLbgDm