पंजाब CM मान ने सभी मीडिया पर गुरबानी टेलिकास्ट करने का आह्वान किया, अब आलोचनाओं से घिरे

भगवंत मान ने कहा कि गुरबानी के संदेश को दुनिया के कोने-कोने में प्रचारित करना समय की मांग है। इस तरह उन्होंने एसजीपीसी से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गुरबानी कीर्तन प्रसारित करने की अपील की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ( SGPC) से अपील की कि राज्य सरकार को स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का सीधा प्रसारण करने की अनुमति दें। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि स्वर्ण मंदिर को आधुनिक तकनीक से लैस करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। पंजाब सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। भगवंत मान की इस अपील के बाद अब वो आलोचनाओं से घिर गए हैं।

Punjab CM Mann comes under fire for his call to broadcast Gurbani on various channels