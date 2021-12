पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना वादा पूरा किया है। दरअसल, चन्नी ने किसान आंदोलन में मारे गए 11 किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया है।

punjab gov gave jobs to families of 11 farmers, dead in farmer protest